Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şair Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

  • AA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkü Tamer için, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ülkü Tamer'in cenazesi, Gümüşlük Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Cenaze törenine Tamer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Neslihan Tamer: 'Beni Bodrum'a götür, orada toprağa ver' dedi

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Ülkü Tamer'in 25 yıllık eşi Neslihan Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin akciğer kanserine yakalandığını söyledi.

Kanserin bazı organlara da sıçradığını belirten Tamer, "Ciğerinden parça alınması söz konusuydu, ancak bunu kabul etmedi. Artık hastalık çok ilerlemişti. İyileşemeyeceğini bildiği için bunu kabul etmedi. Eşim 'Beni Bodrum'a götür, orada toprağa ver' dedi. Normalde İstanbul'da yaşıyorduk, buraya geldik." diye konuştu.

Tamer, eşinin çok merhametli bir insan olduğunu söyledi.

Salih Kalyoncu: Örnek, aydın bir insan olarak hatırlanacak 

Oyuncu Salih Kalyon da Ülkü Tamer'in çok eski arkadaşı olduğunu belirterek, "Ülkü Tamer çevirileriyle edebiyatımıza katkılarıyla hatırlanır. Milliyet yayınlarını da yönetmişti. 50 yıldan fazla süren bir dostluğumuz var. Bodrum'da bir arada görüşüyorduk. Örnek, aydın bir insan olarak hatırlanacak." bilgisini verdi.

Oyuncu Enver Demirkan da Tamer'in sanat adamı olduğunu vurgulayarak, her zaman iyi bir insan olarak hatırlanacağını kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA