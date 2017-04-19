Sakal-ı Şerif Etnografya Müzesi'nde

ültür ve Turizm Bakanlığının Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, 17 Nisan Pazartesi günü açılan sergide, Hazreti Muhammed'e ait 6 Sakal-ı Şerif ile Osmanlı döneminde kullanılan dini içerikli objeler yer alıyor.

Etnografya Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'i anmak için daha önce de düzenlenen serginin bu yıl dördüncüsünü açtıklarını söyledi.

Serginin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Demir, "Ramazan ayının sonuna kadar açık kalacak sergimizde, Peygamber Efendimizin sakalı ve muhafazası, bunun yanı sıra dini objeler bulunuyor." ifadesini kullandı.

Demir, sergide Kabe örtüsü ve toprağının da yer aldığını belirterek, Osmanlı dönemine ait tespih, Kuran-ı Kerim ile Mevlevi dervişlerince 40 günlük çile evresinde az uyumak için dayanak olarak kullanılan müttekalar, dervişler tarafından fakirlere yiyecek toplamak için kullanılan keşkülü fukaraları da sergilediklerini söyledi.

Sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.