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Sakarya'da denize giren genç dalgalara kapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde serinlemek için denize giren genç gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor

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Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi'nde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Kadir Aydın (18), bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
 
AA'nın haberine göre, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye cankurtaran ekipleri, genci bulmak için arama çalışması başlattı.
 
Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.

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