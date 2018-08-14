Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sakarya'da denize giren kişi dalgalara kapıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren kişi gözden kayboldu.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Batı Karadeniz Caddesi liman mevkisinde denize giren Bahri Ş. (50), bir süre sonra dalgalara kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Bahri Ş'yi bulmak için arama çalışması başlattı.

Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

İşte ülkelerin borçları

İşte ülkelerin borçları

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA