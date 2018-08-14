Sakarya'da denize giren kişi dalgalara kapıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren kişi gözden kayboldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Batı Karadeniz Caddesi liman mevkisinde denize giren Bahri Ş. (50), bir süre sonra dalgalara kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Bahri Ş'yi bulmak için arama çalışması başlattı.
Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.
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