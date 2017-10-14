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Sakarya'da feci kaza: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Bedri Irmak (55) yönetimindeki otomobil, Göl Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Yusuf Avcı (18) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Avcı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce çıkarıldı.

Kazada Avcı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Murat Avcı (19), Cihat Şahin (16), Yunus Emre Gümüş (15) ve Emir Aktaş (15) ile diğer aracın sürücüsü Bedri Irmak (55) ve otomobilde bulunan Necla Irmak (55) sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sürücülerden Yusuf Avcı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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