Sakarya’da meydana gelen traktör kazasında, sürücü hayatını kaybetti
Sakarya’nın Kocaaali ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, sürücü hayatını kaybetti.
- İHA
Kaza, Kocaali ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana geldi. S.T., idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Kazada sürücü traktörün altında kaldı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü S.T., hayatını kaybetti. Konuyla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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