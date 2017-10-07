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Sakarya'da otobüsün altında kalan yaşlı adamın ayağı koptu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan yaşlı adamın ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Terminalinden karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Hikmet Kul isimli yaşlı adama sürücünün ismi öğrenilemeyen bir otobüs çarptı. Otobüsün sağ tekerinin altında kalan amcanın otobüs tekerlekleri ayaklarının üstünden geçti. Ayağı kopan 75 yaşındaki Kul ağır yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaşlı amcaya ilk müdahaleyi yaparak Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
 
Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın yoğun bakıma alındığı ve durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

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