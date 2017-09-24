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Saman yüklü tırdan 290 kilogram esrar çıktı

Adana’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları saman yüklü bir tırın dorsesi içerisinde gizlenmiş halde 290 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, durumundan şüphelendiği 33 F 5380 plakalı bir tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı İncirlik Park Alanı'nda durdurdu. Narkotik köpekleriyle tırın dorsesinde arama yapan ekipler, kapalı tır dorsesini açınca saman balyaları arasında gizlenmiş paketler halinde 290 kilogram esrar ele geçirdi.
 
Olayla ilgili tır sürücüsü Ekrem A. (51) ve yolcu konumunda bulunan Halis A. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Ele geçirilen esrara ise imha edilmek üzere el konuldu.

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