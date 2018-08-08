Samsun Valiliği kentin merkez ve batı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’un merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli, doğu ilçelerinde ise aşırı yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç gereç ve iletişim araçlarının ulaşılabilir olması, ayrıca meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Samsun'da 5 günlük hava tahmini şöyle: