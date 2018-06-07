Samsun'da ağaçlık alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu Samsun'da, yerleşim alanına yakın bölgedeki ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.