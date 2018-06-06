Samsun'da bir adamın balık tutmak için gittiği ırmakta cesedi bulundu
Samsun'un Terme ilçesinde Mustafa Yüksel'in (37), balık tutmak için gittiği ırmakta cesedi bulundu.
- DHA
Dün akşam saatlerinde Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesinde meydana gelen olayda balık tutmak için Kızlar Irmağına giden evli Mustafa Yüksel'den (37) haber alamayan ailesi, aramaya çıktı. Aile sonuç alamayınca, jandarmaya haber verdi. Su yüzeyinde Yüksel'in eşyaları bulununca, boğulma ihtimali üzerine arama çalışması başlatıldı. Çağırılan Terme Arama Kurtarma ekipleri, Mustafa Yükselin cansız bedenine ulaştı.
Yüzme bilmediği belirtilen Mustafa Yükselin balık tutarken dengesini kaybedip suya düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
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