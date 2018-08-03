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Samsun’da bir kadın boğazında ip bağlı şekilde ölü bulundu

Samsun’da Tacikistanlı bir kadın kaldığı evin banyo kısmında boğazında ip bağlı şekilde ölü bulundu.

  • İHA
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Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşı ile birlikte bir evde kaldıkları öğrenilen Tacikistan uyruklu 38 yaşındaki Zarına Saıdova, evin banyo kısmında boğazında iple boğulmuş olarak bulundu. İddiaya göre evde yaşayan 1 kadın, 1 erkek gezi için İstanbul’a gitti.
 
Evde erkek arkadaşıyla birlikte kalan Zarına Saıdova’dan bir türlü haber alamayan kız arkadaşı, eve tekrar döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Arkadaşını banyoda boğazına ip asılı şekilde bulan kadın, durumu polislere bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, cesedin 1 haftalık olduğunu tespit etti. Ceset üzerinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Zarına Saıdova’nın ölümünden sonra kayıplara karışan ev arkadaşının cinayeti gerçekleştirmiş olabileceği şüphesini değerlendiriyor.
 
Ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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