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Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde cinsel istismardan hükümlü Şenol Ş., yatağında ölü bulundu.

  • DHA
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Samsun'un Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde Şenol Ş. adlı hükümlü, saat 03.00 sıralarında yatağında ölü bulundu. Cinsel istismar suçundan 8 yıldır cezaevinde bulunan Şenol Ş.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kondu. Şenol Ş.'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
 

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