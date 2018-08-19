Samsun'da denize giren 4 kişi boğuldu

Atakum ilçesi Dereköy mevkisinde Kadir, Emrah, Erkan ve Mehmet Veral ile Furkan Şener denize girdi.

Bu kişilerin, bir anda suda gözden kaybolmaları üzerine yakınları kurtarma ekiplerine haber verdi.

Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 5 kişi de sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kadir, Emrah ve Erkan Veral ile Furkan Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Veral'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kentte havanın oldukça rüzgarlı olduğu gözlendi.