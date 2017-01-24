Samsun'da deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre bu gün saat 14.36'da Samsun'un Çarşamca ilçesine bağlı Porsuk Köyünün 1.4 kilometre kuzayinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- star.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre bu gün saat 14.36'da Samsun'un Çarşamca ilçesine bağlı Porsuk Köyünün 1.4 kilometre kuzayinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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