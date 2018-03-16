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Samsun'da iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu.

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Samsun'un Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Çetinkaya Köprüsü civarında şelale yakınından gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu ilgili birimlere bildirdi.

Belgin Ş. olduğu ifade edilen kişinin, çevredeki vatandaşlara, "Yardım edin. Kimse yok mu? Donuyoruz kurtarın bizi." dediği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'yi yaklaşık iki saat arayan ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde devam etmek üzere ara verdi.

Olay yerine gelen vatandaşlar da el fenerleri ile arama çalışmalarına destek oldu.

Belgin Ş. ve Osman E'nin, köprünün kemerlerine çıkarak suya atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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