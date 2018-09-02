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Sokakta bulduğu tabancanın kazara ateş alınca gözünden yaralandı

Samsun'da bir genç, sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancanın kazara ateş alması sonucu gözünden yaralandı.

  • İHA
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Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda 18 yaşındaki Özgür G., sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancayı kurcalarken tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan metal cisim, Özgür G.'nin sol gözüne isabet etti. Ailesi tarafından özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür G.'nin çekilen tomografi filminde tabancadan çıkan metal cismin gözünün içinde kaldığı tespit edildi. 
 
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Özgür G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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