Samsun'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 7 yaralı

Onur Bahar'ın kullandığı 55 AZT 06 plakalı otomobil, Samsun-Ordu Karayolu Toybelen Işıklı Kavşak'ta, Fazlı Köroğlu idaresinde 55 BD 749 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Uğur Bahar, Gülsen Köroğlu, Hasan Demir, Naciye ve Şeref Karademir yaralandı. Panelvanın arka koltuğunda oturan Hasan Demir, çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkıştı. Demir, itfaiye ekibinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden Fazlı Köroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.