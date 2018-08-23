Samsun'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, serinlemek için denize giren Halil Dikbıyık (38) boğuldu.
- DHA
Halil Dikbıyık, kardeşi Bayram Dikbıyık ve 2 arkadaşıyla birlikte, iddiaya göre, Ahubaba Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi. Sudaki 4 kişi akıntıya kapılmak üzereyken, Bayram Dikbıyık, 2 arkadaşını kurtardı. Halil Dikbıyık ise akıntıya kapılarak, boğuldu. Halil Dikbıyık'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı
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