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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

SAMSUN'da polis tarafından uyuşturucu madde üreten ve satanlara yönelik gerçekleştirilen uygulama ve operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Samsun'da polis tarafından uyuşturucu madde üreten ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon ve uygulama gerçekleştirildi. Yavuz Selim ve Hürriyet Kalkancı mahallelerinde yapılan çalışmada, paket halinde bir miktar bonzai, 7.65 mm çapında 1 ruhsatsız tabanca, 3 mermi, 7 uyuşturucu özelliği olan hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis tarafından Meyve ve Sebze Hali arkasında bulunan boş arazide yapılan aramada 1 kök hint keneviri bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

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