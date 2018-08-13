Sancaktepe TEM Otoyolu'nda yeni yan yollar yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nun Samandıra kavşağı ile Sultanbeyli kavşağı arasında trafiği rahatlatmak için 4 km yan yol inşa ediyor. Projede 1 adet Altgeçit, 6 adet üst geçit yapılacak.

ALTGEÇİT; Ataşehir’den gelip Sancaktepe, Sultanbeyli’ye güney yan yoldan devam etmek isteyen vatandaşlara tem otoyolu Samandıra kavşağının altından ulaşım imkanı sağlayacak.

1 ADET ÜSTGEÇİT; (Birinci etap) Sancaktepe ilçesini ikiye ayıran tem otoyolu yapılacak üst geçit ile birbirine bağlanıyor.

5 ADET ÜST GEÇİT; Sancaktepe İlçe merkezine giden yoğun trafikle kesişen TEM yan yolları üst geçitlerle birbirine bağlanacak trafik sıkışıklığı önlenecek.

TEM otoyolu Samandıra TEM yan yolları yapımı kapsamında Samandıra mevkiinde köprü üst geçit montajı yapılacak.

Çalışmalar;

13 ağustos 2018 22:00 ve 14 ağustos 2018 06:00 saatleri arasında ANKARA-İSTANBUL istikametinde,

14 ağustos 2018 22:00 ve 15 ağustos 2018 06:00 saatleri arasında İSTANBUL-ANKARA istikametinde, trafik akışı diğer istikamette BÖLÜNMÜŞ YOLDAN sağlanacak.

ÇALIŞMA yapılan kesimde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.