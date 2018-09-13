Şanlıurfa'da 60 yaşındaki adamın bir kız çocuğuna 20 TL vererek cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kız çocuğuna 20 TL vererek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Haliliye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 60 yaşındaki S. G. 12 yaşındaki, M.K. isimli kız çocuğuna 20 lira vererek, otomobiline aldı.
Kız çocuğun arabada bağırması üzerine, cevrede bulunan mahalleli arabada kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı yakalayarak polise teslim etti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadeleri sonrasında adliye sevk edildi. S.G, mahkemece küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak’ suçundan tutuklayıp, cezaevine yollandı.
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