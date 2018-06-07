Şanlıurfa’da dilencilik yaparak tespit ettikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kadından 2’si tutuklandı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dilencilik yaparak tespit ettikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kadından 2’si tutuklandı.
- İHA
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi'nde gündüz saatlerinde dilencilik yaparak vatandaşların iyi niyetlerini suistimal eden ve bu ikametlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, A.B., M.B. ve S.B. isimli kadınların ikametlerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli kadınlar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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