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Şanlıurfa’da iki aile arasında dün çıkan kavga anı, kameralara yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında dün çıkan 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavga anı, kameralara yansıdı.

  • DHA
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Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda karşılaşan ve aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Lale ve Kankılıç aileleri, karşılıklı tabancalar kullanarak çatıştı. Hastanede de devam eden ve Şaban Lale'nin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavga vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların tartışıp karşılıklı silah kullandığı kavgada, 20 kişilik grubun birbirine saldırması yer alıyor. Silah kullanılması da yer alan görüntüler yere düşen bir yaralının da taş ve sopalarla dövüldüğü görülüyor.
 
Ä°ki aile birbirine girdi Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var...
 

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