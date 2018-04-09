Şanlıurfa’da ki kasap birbirini silahla yaraladı
Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya gelen iki kasap birbirini silahla yaraladı.
- İHA
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Et Kombinasında aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kasap Aziz D. ile Selahattin C. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle her iki kasap iddiaya göre belindeki tabancayı çıkararak birbirine ateş etti. Açılan ateş sonucu her iki kasapta yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
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