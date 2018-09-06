Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 11 Nisan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İsa C.’nin kullandığı 07 ATT 447 plakalı minibüs, sürücüsünün manevra yapması sonucu devrildi. Kazada minibüsteki Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA