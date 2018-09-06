Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 11 Nisan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İsa C.’nin kullandığı 07 ATT 447 plakalı minibüs, sürücüsünün manevra yapması sonucu devrildi. Kazada minibüsteki Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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