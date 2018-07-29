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Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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Neşet Çelik idaresindeki 27 BRP 03 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik kavşağında, Mehmet Çiloğlu (39) yönetimindeki 01 ZZ 443 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücülerden Çiloğlu ile araçlarda bulunan Şevket Melih (4), Nisa (8) ve Süreyya Çiloğlu (33), Hüseyin (17) ve Ragıp Kaplan (22) ile Mustafa Doğan (37) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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