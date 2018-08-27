Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şanlıurfa'daki aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Şanlıurfa'da, yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı olun Yusuf Geçgel'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
 
Halaylar çekerek düğünde eğlenenler ile gelin ve damadın üzerine düğüne katılanlar tarafından dolarlar atıldı.
 
Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda yapılan takı töreninde geline yaklaşık 3 kilo altın takıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA