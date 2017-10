Şans Topu 4 Ekim çekiliş sonuçları Şans Topu sonuçları bilet sorgulama MPİ

Şans Topu 4 Ekim çekiliş sonuçları ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı merakla araştırılıyor. Vatandaşlar her hafta Şans Topu sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi her hafta şans oyunu biletlerini belirlediği tarih aralığında satışa çıkarıyor. Daha sonra resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla sonuçları duyuruyor. Şans Topu sonuçları her hafta Çarşamba günü açıklanıyor. Şans Topu’nda 5 bilen kaç lira aldı, 5+1 bilen oldu mu soruları merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi bir kişi doğru bildi. 5 artı 1 bilen bir kişi, 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. 5 bilen 22 kişi 3 bin 511 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 217 kişi 356 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 34 lira 95'er kuruş ikramiye kazandılar. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Şans Topu 4 Ekim çekiliş sonuçları ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması, aksi bir durum olmadığı sürece 21:45'e kadar tamamlanmaktadır. Çekiliş biter bitmez sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU 4 EKİM SONUÇLARI

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU 27 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 6, 8, 17, 31 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 511 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 217 kişi 356 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 34 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 424 kişi 20 lira 15'er kuruş, 3 bilen 86 bin 185 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 938 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 198 bin 203 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü 21.15’te canlı yayınla Şans Topu çekilişi gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans Topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU KAZANMA İPUÇLARI

Şans Topu tamamen bir şans oyunudur. Bu oyunda kazanmak istiyorsanız şimdiye kadar çekilişlerde en fazla çıkan toplara oynamanızda ve en az çıkan toplardan uzak durmanızda fayda vardır. Veya en çok çıkan sayıların yanına en az çıkan sayılardan da ekleyebilirsiniz. Çünkü bazı çekilişlerde en çok çıkan sayıların yanında en az çıkan sayılar da bulunuyor. Bir diğer yöntem de kuponu makineye hazırlatmaktır. Bu yöntemde uzun zamandır takıntılı olduğunuz sayıların haricinde farklı bir seçenek de deneyebilirsiniz.

Şans Topunda en fazla çıkan ilk grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 - 4

Şans Topunda en fazla çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 - 14

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

ŞANS TOPU TUTTURMA İHTİMALİ NEDİR?

