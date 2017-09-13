Şans Topu çekilişi 13 Eylül 2017 tarihli sonuçlar açıklandı mı Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama işlemi mpi.gov.tr adresinde

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün 13 Eylül 2017 Şans Topu çekilişi yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye İstanbul'un Fatih ilçesine isabet etti. Büyük ikramiye dışında 5 bilen 16 talihli 4 bin 360 lira 85 kuruş, 4 artı 1 bilen 246 talihli 283 lira 60 kuruş, 4 bilen 2 bin 951 talihli 31 lira 55 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 63 talihli 15 lira 70 kuruş, 3 bilen 83 bin 715 talihli 3 lira 85 kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 441 talihli 5 lira 25 kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 421 talihli de 3 lira 30 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi yetkililerinin görevli noter huzurunda düzenleyeceği canlı yayının ardından talihli adaylarına duyurulacak. Saat 21:15'te başlayacak olan çekiliş kuruma ait resmi internet sitesi olan "mpi.gov.tr." üzernden de takip edilebilecek.





6 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 11, 13, 26 ve artı 6 olarak belirlendi.Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 697 bin 614 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 360 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 246 kişi 283 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 638 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 83 bin 715 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 441 kişi 5 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 189 bin 421 kişi ise 3 lira30'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 325 bin 381 lira 75 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 927 bin 321 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 516 bin 751 lira 49 kuruş aktarıldı.



MPİ'nin düzenleyeceği çekilişte iki farklı küre içerisinden şanslı rakamlar tespit edilecek. İlk küreden çıkacak 5 rakamı takiben ikinci küreden +1 rakamı belirlenecek. Çekiliş sonuçlarına göre 1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,3,4 ve 5 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Öte yandan büyük ikramiyeyi doğru tahmin eden kişi ya da kişilerin çıkmaması halinde ikramiye tutarı bir sonraki haftanın çekilişine devredecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi 13 Eylül'de düzenlenecek olan 848. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarının 700 bin TL'ye yakın olması bekleniyor. İkramiye detayları ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler açıklandığı anda ilgili içeriğimizde yer almaya devam edecek...

Şans Topu çekilişi sonucunda 2 milyon 325 bin 381 lira 75 kuruş ikramiye dağıtımı gerçekleştirildi. Çekiliş ile kamuya KDV olarak 927 bin 321 lira 10 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 516 bin 751 lira 49 kuruş aktarım yapıldı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,

4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu kuponunda iki sayı kümesi yer alır. Sayı kümelerinin bir tanesi 1'den 34'e kadar sayılardan oluşur. Diğeri ise 1'den 14'e kadar olan sayılardan oluşur. İlk sayı kümesi içerisinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Şans Topu çekilişinde 8 adet ikramiye grubu yer alır. Çekilişe kupon doldurarak katılmak isteyenler, Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00'a kadar katılabilirler. Katılım için bir sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak Şasn Topu çekilişlerine katılım sağlanabilir.