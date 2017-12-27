Şans Topu çekilişi 27 Aralık sonuçları Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Şans Topu çekilişi 27 Aralık sonuçları son dakika Milli Piyango duyurusu. Şans Topu’nda bugün 863’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler, 242 bin 214 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişin kazandıran sayıları ise; 6, 10, 13, 16, 25 ve artı 12 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta 5 artı 1 bilen 3 talihli çıktı. Talihlilerin İzmir’in Bornova, Ankara’nın Çankaya ve Samsun’un Bafra ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 34 talihli 2 bin 137 lira 60 kuruş, 4 artı 1 bilen 303 talihli 240 lira 25 kuruş, 4 bilen 167 talihli 23 lira 25 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 308 talihli 17 lira, 3 bilen 98 bin 90 talihli 3 lira 45 kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 157 talihli 5 lira 65 kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 694 kişi de 3 lira 40 kuruş ikramiye kazandı.







Çekilişte toplam 2 milyon 422 bin 143 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 965 bin 166 lira 56 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 538 bin 254 lira 4 kuruş aktarım yapıldı.







ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişleri sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlardan;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



İkramiyelerin bir yıl içinde ilgili yerden alınması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kuponunda iki sayı kümesi bulunur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden 1 sayı seçilir, işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ayrı ücret ödemesi yapılır. Çekilişlere Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar katılım sağlanabilir. Katılım için sınır bulunmaz, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.



ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişleri her Çarşamba akşamı yapılmaktadır. Çekiliş düzenli olarak 21:15'te başlar ve en geç 21:45'e kadar tamamlanır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması, aksi bir durum olmadığı sürece 21:45'e kadar tamamlanmaktadır.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.