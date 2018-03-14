Şans Topu sonuçları 14 Mart MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de! Şans oyunu tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Şans Topu 14 Mart sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye 7 talihli arasında paylaşıldı. Büyük ikramiye dışında; 5 bilen 20 talihli 4 bin 407 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 337 talihli 261 lira 65 kuruş, 4 bilen 3 bin 962 talihli 29 lira 75 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 963 talihli 18 lira 55 kuruş, 3 bilen 108 bin 559 talihli 3 lira 80 kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 891 talihli 5 lira 70 kuruş ve 1 artı 1 bilen 233 bin 83 talihli de 3 lira 40 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İşte sık sık sorgulanan Şans Topu sonuçları 14 Mart MPİ Şans Topu çekilişi sonuçları! Detayları haberimizde derledik.

ŞANS TOPU 14 MART 2018 SONUÇLARI

Şans Topu 14 Mart sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA (7 MART) SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5 8 14 17 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 7 kişi, 238 bin 664 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 4 bin 407 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 261 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 962 kişi 29 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 963 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 108 bin 599 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 891 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 233 bin 83 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 727 bin 500 lira 70 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 170 bin 270 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 968 lira 69 kuruş aktarıldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Çankaya, Yalova'nın Çiftlikköy, Bilecik'in Osmaneli, İstanbul'un Kadıköy, Konya'nın Karatay ve Ereğli ilçelerinden yatırdığı bildirildi.

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ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.