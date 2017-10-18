Şans Topu sonuçları 18 Ekim 2017 Şans Topu bilet sorgulama mpi.gov.tr

Şans Topu sonuçları 18 Ekim çekilişi merakla araştırılıyor. Şans Topu bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde bulunuyor. Milli Piyango İdaresi, Ankara Balgat’ta bulunan genel müdürlüğünde şans oyunlarının çekilişlerini gerçekleştiriyor. Milli Piyango İdaresi her hafta resmi internet sitesi mpi.gov.tr üzerinden sonuçları canlı yayınlanan çekiliş ile vatandaşlara duyuruyor. Eğer birden fazla kişi bilirse büyük ikramiye o kişiler arasında paylaşılıyor. Şans oyununun bu hafta 853. Hafta çekilişi yapılacak. Geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen 2 kişi, 365 bin 921 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 574 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 169 kişi 433 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 438 kişi 40 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 544 kişi 19 lira 5'er kuruş, 3 bilen 75 bin 806 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 557 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 198 bin 796 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Şans Topu 18 Ekim çekiliş sonuçları ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

ŞANS TOPU 11 EKİM SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 852. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 365 bin 921 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 574 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 169 kişi 433 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 438 kişi 40 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 544 kişi 19 lira 5'er kuruş, 3 bilen 75 bin 806 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 557 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 198 bin 796 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 439 bin 478 lira 15 kuruş olduğu çekilişte kamuya KDV olarak 972 bin 37 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 542 bin 106 lira 26 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Rize Merkez ve Aydın Söke ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü 21.15’te canlı yayınla Şans Topu çekilişi gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans Topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU KAZANMA İPUÇLARI

Şans Topu tamamen bir şans oyunudur. Bu oyunda kazanmak istiyorsanız şimdiye kadar çekilişlerde en fazla çıkan toplara oynamanızda ve en az çıkan toplardan uzak durmanızda fayda vardır. Veya en çok çıkan sayıların yanına en az çıkan sayılardan da ekleyebilirsiniz. Çünkü bazı çekilişlerde en çok çıkan sayıların yanında en az çıkan sayılar da bulunuyor. Bir diğer yöntem de kuponu makineye hazırlatmaktır. Bu yöntemde uzun zamandır takıntılı olduğunuz sayıların haricinde farklı bir seçenek de deneyebilirsiniz.

Şans Topunda en fazla çıkan ilk grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 - 4

Şans Topunda en fazla çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 - 14

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

ŞANS TOPU TUTTURMA İHTİMALİ NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun olan ve bu nedenle ikramiye grupları fazla olan (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.