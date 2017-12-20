Şans Topu sonuçları 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ (20 Aralık 2017)sorgulama ekranı detayları haberimizde yer alıyor. Şans Topu çekilişi bu hafta 862’ncisi gerçekleştiriliyor. 20 Aralık 2017 Şans Topu çekilişinde kazandıran rakamlar hangisi oldu? Peki geçen haftaki şans topu sonuçları nasıl? Geçen hafta büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen geçen haftaki Şans Topu çekilişinde yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 202 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 278 kişi 265 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 638 kişi 27 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 534 kişi 14 lira 75'er kuruş, 3 bilen 101 bin 600 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 94 kişi 4 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 769 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazanıldı. Peki Şans Topu ikramiyeleri nasıl dağıtılır? Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir. İşte Şans Topu sonuçları 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA(13 ARALIK) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 11, 17, 23 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 736 bin 521 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 202 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 278 kişi 265 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 638 kişi 27 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 534 kişi 14 lira 75'er kuruş, 3 bilen 101 bin 600 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 94 kişi 4 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 769 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 455 bin 67 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 978 bin 30 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 545 bin 570 lira 50 kuruş aktarıldı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilir. Çekiliş sonucunda 6 sayı belirlenir. 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazananlar içerisinden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Talihlilerin bir yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler, zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde de 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin kırmızı kalem ile yapılmaması ve dik olarak yapılması gerekir.

Çekiliş için doldurulan her kolon için ücret ödenir. Çekilişlere katılmak isteyenler, Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar katılabilirler. Çekiliş öncesinde sayısal oyun bayilerindeki terminallerden kolon oynanabilir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişleri her Çarşamba akşamı yapılmaktadır. Çekiliş düzenli olarak 21:15'te başlar ve en geç 21:45'e kadar tamamlanır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması, aksi bir durum olmadığı sürece 21:45'e kadar tamamlanmaktadır.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.