Şans Topu sonuçları 4 Nisan çekilişi MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet mpi.gov.tr sorgula

Şans Topu sonuçları 4 Nisan çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı mı? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet nereden ve nasıl sorgulanır? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Millli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye verilemedi. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 23 talihli 3 bin 558 lira 5 kuruş, 4 artı 1 bilen 319 talihli 257 lira, 4 bilen 3 bin 712 talihli 29 lira 40 kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 380 talihli 16 lira 80 kuruş, 3 bilen 102 bin 863 talihli 3 lira 70 kuruş, 2 artı 1 bilen 74 bin 824 talihli 5 lira 15 kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 562 talihli de 3 lira 40 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Şans Topu’nda bugün 877’nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekilişi sonucunda 5 artı 1 bilen çıkmadı. 818 bin 221 liralık büyük ikramiye bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 9, 11, 15, 18, 19 ve artı 9 oldu. İşte MPİ bilet sorgulama ve Şans Topu sonuçları 4 Nisan çekilişinde kazanan numaların listesi..



Şans Topu çekilişi, 4 Nisan’da ne zaman, saat kaçta Milli Piyango’nu canlı izle sayfasında yapılacak? Geçen hafta devreden oyunda büyük ikramiye tutarı 18 bin 221 lira 19 kuruş olarak noter huzurunda açıklanırken, bu hafta hangi numaralar çıkacak? Milli Piyango İdaresi’nin MPİ sayfasında ne zaman canlı yayın başlıyor?



5+1 çekilişi, 4 Nisan 2018 tarihinde saat 21:15’te başlıyor. Şanslı rakama dair sonuçlar, saat 21:18’te belli oluyor. Sonuçların açıklandıktan 15 dakika sonra büyük ikramiye verileri kurumun sorgula sayfasında açıklanıyor



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GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR ÇIKTI, DEVREDEN İKRAMİYE TUTARI



5+1 bilen çıkmadı, çıkan numaralar 9 11 15 18 19 + 9 noter huzurunda açıklandı. Geçen hafta devir yaşandı. Devreden ikramiye tutarı 818 bin 221 lira 19 kuruş olarak açıklandı. Bir sonraki hafta büyük ikramiyenin 1.5 milyon lira olması bekleniliyor. 5 bilen 23 kişi, 3 bin 558 lira 5 kuruş kazanırken, 4+1 bilen 319 kişi, 257 lira kazandı. 4 bilen 3 bin 712 kişi, 29 lira 40 kuruş, 3+1 bilen 8 bin 380 kişi, 16 lira 80 kuruş kazanırken, 3 bilen 102 bin 863 kişi, 3 lira 70 kuruş kazandı. 2+1 bilen 74 bin 824 kişi, 5 lira 15 kuruş, 1+1 bilen 214 bin 562 kişi, 3 lira 40 kuruş kazandı.



Şans Topu sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinde canlı olarak yayınlandı.. 28 mart 2018 tarihli 876. hafta Şans Topu'nda kazandıran numaralar 09- 11 - 15 - 18 - 19 + 09 şeklindeydi. Fakat bu hafta 5 + 1 bilen çıkmadı ve 818 bin 221 lira 19 kuruş gelecek haftaya devretti. Şans Topu'nun 28 Mart tarihli çekilişi saat 21.15'te canlı olarak yayınlandı. Geçen hafta bir kişinin bildiği Şans Topu'nun bu haftaki şanslı numaraları 09- 11 - 15 - 18 - 19 + 09 şeklindeydi.







BİLEN ÇIKMADI



Çarşamba günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan Şans Topu'nda bu hafta 5 + 1 bilen çıkmadı. 818 bin 221 lira 19 kuruşluk ikramiye 4 Nisan 2018 tarihine devretti. 5 bilen 23 kişi ise 3.558,05 TL kazandı.



GEÇEN HAFTA ANTALYA'YA GİTMİŞTİ



Şans Topu'nun 875. haftasında 5 + 1'i Antalya Kaş'tan bir kişi bilmişti. Talihli kişi 831 bin 275 lira 35 kuruş kazanmıştı. 5 bilen 20 kişi ise 4 bin 156 lira 80 kuruşun sahibi olmuştu.



ŞANS TOPU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin talihliler tarafından bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.



Kupon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile çekilişe katılım sağlanabilir.





ŞANS TOPU (5+1) EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Şans Topu’nda en çok çıkan numaralar: 29 sayısı 151 kez çıkarken, 15 sayısı 146 kez çıktı. 22 sayısı 144 kez çıkarken, 2,5 ve 6 sayıları 139 kez çıktı. İkinci kürede ise en çok çıkan numaralar: 6 sayısı 82 kez, 10 sayısı 75 kez, 12 sayısı 74 kez çıktı.



En az çıkan sayılar: 16 ve 27 sayıları 118 kez çıktı. 30 sayısı 115 kez çıkarken, 33 ve 34 sayıları 114 kez çıktı. 31 sayısı 112 kez çıktı ve son olarak 21 sayısı 111 kez şans oyununda çıktı.







ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI



Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.