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Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3’ü aynı aileden 4 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Hayati Alkın yönetimindeki 20 ATY 14 plakalı otomobil, Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Ağaçların üzerine devrilerek durabilen aracın sürücüsü ile birlikte Hediye, Mahmut Alkın ve Günfer Turhan yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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