Saray-ı Cedide-i Amire'de kazılar yeniden başlıyor

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı'nın yükselme dönemi padişahlarına ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) kazıları, 3 yıllık aradan sonra yeniden başlatılıyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunca Nehri kenarında Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat'ın yaptırdığı Edirne Sarayı'nı Osmanlı devletinin "kalbi" olarak niteledi.

Devletin idare edildiği, bürokratların yetiştirildiği, adaletin tesis edildiği, padişah ve ailesinin yaşam alanı olan bir yer olarak sarayın çok önemli anlamlar taşıdığını ifade eden Tabakoğlu, şunları söyledi:

"Edirne bir payitaht. Payitahtın simgesi de saraydır. Buradan devlet idare edilmiş, devlet erkanını yetiştiren bir okul varmış, adalet burada tesis edilmiş ve padişahın evi varmış. Bütün uluslararası görüşmelerin yapıldığı önemli bir merkezmiş. 93 Harbi'nden bu yana yanmış, yıkılmış ve yağmalanmış. Bu bizim içimizi acıtıyor. Üniversitemize düşen görev de Edirne'nin değerlerini açığa çıkarmaktır. Burayı tekrar gün yüzüne çıkarabilirsek Edirne şu anda bir ise iki olacaktır.

Teşbihte hata olmaz. Burası Selimiye Camisi kadar önemli bir yapı. Burayı değerleriyle, hikayeleriyle beraber ayağa kaldırmamız çok önemli. Üniversitemiz bu sarayın kazı çalışmalarını aldı. Uzunca bir süredir burada bir kazı yapılmıyordu. Kültür ve Turizm Bakanımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Tahribatın çok olduğu bir alanda çalışma yapacağız"