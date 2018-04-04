Sariyer sahili korkuluklarına kavuştu
Sarıyer’de denize düşme vakalarının artması nedeniyle Vatandaşların talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahil şeridine dizdiği korkulukların büyük bölümü tamamlandı. Korkuluklar ile yeni sahil yolu ise havadan görüntülendi.
- İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer’de vatandaşların denize düşme vakalarının artması sonucu gelen talepler üzerine korkuluk çalışmasına başlamıştı.
İBB, Sarıyer sahilinde 2 bin 100 metrelik korkulukların büyük bölümü bitirildi. Büyük bir çoğunluğu yerleştirilen korkulukların son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ailelerin çocuklarıyla birlikte Sariyer Sahili'ne yürüyüş yaptığı görülüyor.
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