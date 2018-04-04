Sariyer sahili korkuluklarına kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer’de vatandaşların denize düşme vakalarının artması sonucu gelen talepler üzerine korkuluk çalışmasına başlamıştı.

İBB, Sarıyer sahilinde 2 bin 100 metrelik korkulukların büyük bölümü bitirildi. Büyük bir çoğunluğu yerleştirilen korkulukların son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ailelerin çocuklarıyla birlikte Sariyer Sahili'ne yürüyüş yaptığı görülüyor.