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Sarıyer'de denize düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Sarıyer'de denize düşen ve donma tehlikesi geçiren Ahmet Akkaya isimli vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Sarıyer Kireçburnu sahilinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda denizden imdat çağrısı duyan Tamer Çağlı, isimli vatandaş suda bir kişinin olduğunu fark etti. Yardım isteyen vatandaşı kurtarmaya çalışan Çağlı, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sarıyer itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat denizde kalan ve suda çırpınan Akkaya'yı merdiven yardımıyla karaya çıkardı. İtfaiye ekipleri daha sonra donma tehlikesi geçiren Akkaya'ya ceket vererek sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Akkaya'nın "Ayağım kaydı denize düştüm" dediği öğrenildi.

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