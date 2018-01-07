Ölü çiftin evinde satanizm sembolleri bulundu
Yunanistan'a tatile gelen çift, kiraladıkları evde ölü bulundu.
- star.com.tr
23 yaşındaki Bulgaristanlı Lilia Botusheva, 30 yaşındaki Alman erkek arkadaşı ile Yunanistan'ın Kefalonya adasındaki Vlachata şehrinde tatil için kiraladıkları evde ölü bulundu.
Ev sahibinin 31 Aralık'ta cesetleri bulması üzerine inceleme başlatan Yunan polisi, cesetlerin bulunduğu evde bıçaklar, mumlar ve şeytani bir ayinin yapıldığını işaret eden satanizmin sembollerinden pentagramlar buldu.
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