Sattığı balıklara oyuncak göz takan balıkçının dükkanı kapatıldı
Kuveyt’te bir balıkçı dükkanı, sattığı balık taze gözüksün diye balıklara oyuncak göz taktığı gerekçesiyle Kuveyt Ticaret Bakanlığı tarafınca kapatıldı.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, bir balıkçının, sattığı balıklar taze gözüksün diye balıkların gözlerine oyuncak göz takması Kuveyt Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
El Bayan isimli yerel gazetenin aktardığına göre, Bakanlık videonun sosyal medyada fenomen hale gelmesinden sonra dükkanı kapattı.
Olay sosyal medya ortamında hızla yayılırken, konu hakkında birçok tweet atıldı.
Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)— Mohamed El Dahshan (@eldahshan) 1 Eylül 2018
via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh
(Sputnik)
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