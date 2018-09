Sattığı balıklara oyuncak göz takan balıkçının dükkanı kapatıldı

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, bir balıkçının, sattığı balıklar taze gözüksün diye balıkların gözlerine oyuncak göz takması Kuveyt Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

El Bayan isimli yerel gazetenin aktardığına göre, Bakanlık videonun sosyal medyada fenomen hale gelmesinden sonra dükkanı kapattı.

Olay sosyal medya ortamında hızla yayılırken, konu hakkında birçok tweet atıldı.

Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh