Sayısal Loto 15 Nisan çekiliş sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango 2017

Sayısal Loto’da 6 bilen oldu mu? Sayısal Loto 15 Nisan çekilişi kazandıran numaralar hangileri? 5 bilen kaç lira aldı? Sayısal Loto şans oyunu oynayan binlerce vatandaş bu soruların cevabını merakla bekliyor. Sayısal Loto 15 Nisan 2017 1066. hafta çekiliş sonuçları, dağıtılan ikramiye tutarları ve kazanan numaralar MPİ giriş ile sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi akşamları canlı yayınla çekilişi yapılan Sayısal Loto’da kazandıran sayıların belli olmasına saatler kaldı. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla çekilişin yapılmasını bekliyor. Çekiliş millipiyango.gov.tr ve mpi.gov.tr adreslerinden canlı olarak izlenebiliyor. Canlı yayın ve çekiliş sonuçları için aşağıdaki linki tıklayın.

SAYISAL LOTO 15 NİSAN 2017 1066. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığı an buradan bakabilirsiniz.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA (8 NİSAN) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

8 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar 21, 22, 24, 25, 32 ve 39 oldu. Haftanın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre, Tekirdağ Çorlu’dan 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Tekirdağ Çorlu’da 6 bilen 1 kişi 3.701.272,80 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 144 kişi 5.745,35 TL, 4 bilen 9.686 kişi 64,80 TL, 3 bilen 178.503 kişi 9,80 TL ikramiyenin sahibi oldular.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

38 151 1052. Hafta

18 149 1058. Hafta

21 147 1055. Hafta

16 146 1056. Hafta

36 145 1058. Hafta

26 143 1055. Hafta

1 142 1012. Hafta

40 140 1058. Hafta

47 140 1057. Hafta

9 137 1052. Hafta

SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

-18 yaşından küçük kişilerin Sayısal Loto oyununa katılamazlar. İkramiye çıkması durumunda alamazlar.

-Doldurduğunuz kolonu eğer iptal edecekseniz, hemen altında bulunan İPTAL kutucuğunu işaretlemeniz gerekir aksi takdirde kolon geçerli sayılacaktır.

-Oynarken istediğiniz kadar kolon doldurabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

-Kolon üzerinde işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır.

-Biletinizi ısıdan korumanız gerekmektedir. Aksi takdirde yapısında bozulmaya sebep olabilir.

-Kolon üzerinde bulunan kutucukların dik şekilde işaretlenmesi gerekir.

-Kuponunuzun olması ikramiyeyi talep etme hakkını size vermez.

-Almış olduğunuz Milli Piyango biletinin arka yüzüne ad ve soyadınızı yazarak imzalamanız önerilir. -İkramiye kazanmanız durumunda biletin size ait olduğunu ispatlamak adına bu uygulama size yardımcı olacaktır. Ayrıca ikramiyesini almak için Milli Piyango İdaresine giden talihlilere de biletin arka yüzüne ad, soyad ve imzasını atması istenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.