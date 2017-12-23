Sayısal Loto çekildi mi sonuçları nedir 23 Aralık 2017 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama mpi.gov.tr adresinde

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 23 Aralık 2017 MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta 6bilen 2 talihli çıktı. Çekiliş sonucu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 112 talihli 7 bin 104 lira 30 kuruş, 4 bilen 7 bin 408 talihli 80 lira 40 kuruş ve 3 bilen 144 bin 578 talihli de 11 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte elde edilen hasılattan KDV olarak 1 milyon 819 bin 166 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 304 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.







Sayısal Loto çekildi (16 Aralık 2017)



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 101’inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 21, 38, 40, 41 ve 44 oldu.



6 BİLEN 2 KİŞİ ÇIKTI



Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 801 bin 738 lira 20’şer kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.







Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 112 kişi 7 bin 14 lira 30’ar kuruş, 4 bilen 7 bin 408 kişi 80 lira 40’ar kuruş, 3 bilen 144 bin 578 kişi 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İzmir’in Konak ve Kocaeli’nin İzmit ilçelerinden yatırdı. Çekilişte toplam 6 milyon 647 bin 328 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 952 bin 699 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 90 bin 988 lira 26 kuruş aktarılacak.



SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

İkramiyelerin alım süresi 1 yıldır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için talihlilere ödeme yapılmaz. İkramiye tutarı Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Kupon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Kolon iptal edilmek istendiğinde kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.



Çekiliş için doldurulan her kolon için ücret ödenir. Sayısal Loto çekilişinde katılım sınırı bulunmaz, katılımcılar istenilen sayıda kolon ile çekilişlere katılım sağlayabilir. Çekilişte 6 bilenin çıkmaması halinde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, yırtılmış ya da iptal edilmiş biletler için ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için; barkot, seri numara ve bilet güvenlik numarasının görevliler tarafından açık olarak okunması gerekir. Aksi halde ikramiye ödemesi yapılmaz.