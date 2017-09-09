Sayısal Loto çekiliş 9 Eylül çekiliş sonuçları Sayısal Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama işlemi

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu merak konusu oldu. Sayısal Loto oyununda bugün bin 87'nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 2 talihli 2 milyon 541 bin 721 lira 55 kuruşun sahibi oldu. Talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Yenimahalle ve İzmir'in Konak ilçelerinden yatırdıkları açıklandı. Çekilişin kazandıran numaraları ise 3, 13, 18, 31, 43 ve 49 oldu. Sayısal Loto Çekiliş sonucu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 148 talihli 4 bin 478 lira 40 kuruş, 4 bilen 7 bin 956 talihli 63 lira 10 kuruş ve 3 bilen 133 bin 557 talihli de 10 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Sayısal Loto çekilişinde 7 milyon 650 bin 618 lira 40 kuruş ikramiye dağıtımı gerçekleştirildi. Kamuya KDV olarak 1 milyon 647 bin 411 lira 18 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 136 lira 73 kuruş aktarım yapıldı.

SAYISAL LOTO 2 EYLÜL 2017 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto’da büyük ikramiye 2 kişiye isabet etti. Ankara Yenimahalle ve İzmir Konak’tan iki kişi, 2.541.721,55 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldular. 5 bilen 148 kişi 4.478,40 TL, 4 bilen 7.956 kişi 63,10 TL, 3 bilen 133.557 kişi ise 10,50 TL değerinde ikramiye kazandılar.





SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye almak için hak kazanan talihli kişiler içerisinden;



3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.

Sayısal Loto çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdırlar. Bir yıl içinde ikramiyelerini alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR NELERDİR?



1086. hafta çekilişi gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişinde en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40'tır. Sayısal Loto çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 33, 37, 43 ve 45'tir.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Sayısal Loto çekilişinde işaretlemeler kolon üzerine dik olarak yapılmalı ve işaretlemelerde kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Çekiliş için doldurulan kupon iptal edilmek istenirse kolonun alt kısmında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Kolon için iptal kutucuğu işaretlenmediğinde o kolon geçerli olarak sayılır. Sayısal Loto çekilişleri için katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurulabilir ve çekilişe katılım sağlanabilir.

SAYISAL LOTO 26 AĞUSTOS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Ankara Balgat’ta bulunan binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda yapıldı ve çıkan numaralar belli oldu.

26 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar: 39 – 43 – 44 – 14 – 49 – 36

Bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3.510.003,16 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. Bu devirle birlikte üst üste ikinci kez devir gerçekleşti. 5 bilen 126 kişi 6.213,85 TL, 4 bilen 7.343 kişi 80,75 TL, 3 bilen 139.259 kişi ise 11,90 TL ikramiye kazandılar.