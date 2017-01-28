Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Ocak Cumartesi millipiyango.gov.tr

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. 28 Ocak 2017 Cumartesi tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin zengin olma hayali kurduğu Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar, çekiliş yapıldığı anda haberimizde olacak.

28 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto bu hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişine göre, 1055. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 5, 6, 19, 21, 24 ve 26 oldu. Milli Piyango’nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi oldu. Talihli kişi Manisa Soma'dan çıktı. 6 bilen 1 kişi 1.684.833,10 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 119 kişi 5.962,10 TL TL, 4 bilen 7.041 kişi 76,35 TL, 3 bilen 138.420 kişi ise 10,85 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto 21 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen hafta yapılan Sayısal Loto 1054. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 22, 23, 31, 35, 43 ve 48 oldu.

Milli Piyango’nun açıkladığı bilgilere göre, geçen haftaki çekilişte 6 bilen iki kişi oldu. Talihliler Bursa/Orhangazi ve İstanbul/Sancaktepe ilçelerinden çıktı. 6 bilen 2 kişi 928.410,55 TL ikramiye kazandılar. 5 bilen 134 kişi 5.835,60 TL TL, 4 bilen 8.080 kişi 72,65 TL, 3 bilen 151.648 kişi ise 10,95 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.