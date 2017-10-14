Sayısal Loto çekilişi 14 Ekim 2017 sonuçları Sayısal Loto çikiliş sonucu bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu merak edilen konular arasında. 14 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak edenler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto çekilişi ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 187 talihli 4 bin 294 lira 45 kuruş, 4 bilen 9 bin 460 talihli 64 lira 25 kuruş ve 3 bilen 161 bin 972 talihli de 10 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekiliş ile talihliler toplam 6 milyon 742 bin 133 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 1 milyon 996 bin 734 lira 66 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 115 bin 260 lira 43 kuruş aktarım yapıldı.



SAYISAL LOTO 7 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 7 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İstanbul Küçükçekmece ve Kocaeli İzmit’ten 6 bilen 2 kişi, kişi başına 1.815.279,95 TL değerinde ikramiye kazandılar.

5 bilen 187 kişi 4.294,45 TL, 4 bilen 9.460 kişi 64,25 TL, 3 bilen 161.972 kişi ise 10,50 TL ikramiye kazandılar.





SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



1092’nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişlerinde talihlilere en fazla ikramiye kazandıran rakamlar 18, 21, 36, 38 ve 40 oldu. Sayısal Loto çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişlerinde; 3 bilenler, 4 bilenler, 5 bilenler ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;



6 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden,

5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden ya da loto bayilerinden,

3 bilenler ve 4 bilenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler.



İkramiye kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiye tutarları zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de talihlilere ödeme yapılmaz. Çekilişlerde 6 bilen çıkmazsa ikramiye bir sonraki hafta 6 bilen talihliye verilmek üzere devreder.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekilişlerde kolonlar doldurulurken işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Sayısal Loto için katılım sınırı yoktur. Katılımcılar istedikleri sayıda kolon doldurarak çekilişe katılım sağlayabilirler. Çekiliş kuponu aşırı ısıya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar meydana gelebilir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almak için hak kazanan talihlilerden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazana talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilemezse, ikramiye bir sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR NELERDİR?

1090. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinde en fazla çıkan ve talihlilere kazandıran numaralar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır.

Çekilişler sonucunda en az çıkan rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş için kupon doldurulurken kırmızı kalem kullanılmamalı ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde de kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Sayısal Loto’da katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.



SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

38 151 1052. Hafta

18 149 1058. Hafta

21 147 1055. Hafta

16 146 1056. Hafta

36 145 1058. Hafta

26 143 1055. Hafta

1 142 1012. Hafta

40 140 1058. Hafta

47 140 1057. Hafta

9 137 1052. Hafta

SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

-18 yaşından küçük kişilerin Sayısal Loto oyununa katılamazlar. İkramiye çıkması durumunda alamazlar.

-Doldurduğunuz kolonu eğer iptal edecekseniz, hemen altında bulunan İPTAL kutucuğunu işaretlemeniz gerekir aksi takdirde kolon geçerli sayılacaktır.

-Oynarken istediğiniz kadar kolon doldurabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

-Kolon üzerinde işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır.

-Biletinizi ısıdan korumanız gerekmektedir. Aksi takdirde yapısında bozulmaya sebep olabilir.

-Kolon üzerinde bulunan kutucukların dik şekilde işaretlenmesi gerekir.

-Kuponunuzun olması ikramiyeyi talep etme hakkını size vermez.

-Almış olduğunuz Milli Piyango biletinin arka yüzüne ad ve soyadınızı yazarak imzalamanız önerilir. -İkramiye kazanmanız durumunda biletin size ait olduğunu ispatlamak adına bu uygulama size yardımcı olacaktır. Ayrıca ikramiyesini almak için Milli Piyango İdaresine giden talihlilere de biletin arka yüzüne ad, soyad ve imzasını atması istenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.