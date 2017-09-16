Sayısal Loto çekilişi 16 Eylül sonuçları Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştıranlar için tüm yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Sayısal Loto çekilişler her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı bu haftaya devretti. Sayısal Loto çekilişi sonucu ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 143 talihli 5 bin 25 lira 25 kuruş, 4 bilen 8 bin 792 talihli 61 lira 75 kuruş ve 3 bilen 151 bin 513 talihli 10 lira 5 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekiliş sonucunda talihlilere toplam 2 milyon 784 bin 222 lira 40 kuruş ikramiye dağıtımı gerçekleştirildi. Kamuya KDV olarak 1 milyon 786 bin 483 lira 14 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 997 bin 929 lira 64 kuruş aktarım yapıldı. Peki 16 Eylül Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numalar hangileri? Sayısal Loto çekilişi sonrası bilet sorgulama nasıl yapılacak? Sonuçlar saat kaçta erişime açılacak?



09 Eylül 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 87'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 8, 17, 18, 32 ve 38 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı, 1 milyon 706 bin 461 lira 1 kuruş bir sonraki haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 143 kişi 5 bin 25 lira, 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 792 kişi 61 liar 75'er kuruş, 3 bilen 151 bin 513 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 2 milyon 784 bin 222 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 786 bin 483 lira 14 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 997 bin 929 lira 64 kuruş aktarılacak.





SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişler her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Çekilişler sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;



3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,



5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,



6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.



Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içerisinde alması gereklidir. Bir yıl içerisinden alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı bir sonraki haftaya devreder.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR NELERDİR?



1086'ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto'da talihlilere en fazla kazandıran rakamlar 18, 21, 36, 38 ve 40 oldu. Sayısal Loto çekilişleri sonucunda en az çıkan rakamlar ise 33, 37, 43 ve 45'tir.









SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Sayısal Loto çekilişlerinde kuponlar doldurulurken işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanmış olan kolon iptal edilmek istendiğinde kolonun altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Oynanan kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenmediğinde o kolon geçerli olarak sayılır. Çekiliş için doldurulan kupon, aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar oluşabilir. Sayısal Loto çekilişlerine katılım için sınır yoktur. İstenilen sayıda kolon doldurularak Sayısal Loto çekilişlerine katılım sağlanabilir.



Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.



Bir diğer oyun ise Süper Loto’dur : Süper loto oyununun mantığı 54 sayının içinden 6, 5, 4 veya 3 rakamı doğru tahmin ederek ikramiye kazanmaktır. Eğer altı bilen çıkmaz ise biriken ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Sadece altı sayıyı da doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olur.



İKRAMİYELER NEREDEN ÖDENİR?



Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sayısal Loto Biletinize Dikkat Edin



Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.







Bilet Üzerinin İmzalanmasının Hukuki Bağlayıcılığı Var mıdır



Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MPİdaresi yada herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun

oynama aracıdır.