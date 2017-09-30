Sayısal Loto çekiliş sonuçları 30 Eylül Sayısal sonuçları bilet sorgulama

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 30 Eylül 2017 Cumartesi akşamı gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye İstanbul’un Şişli ilçesine isabet etmişti. Talihli 5 milyon 699 bin 826 lira 85 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre büyük ikramiye dışında; 5 bilen 142 talihli 6 bin 268 lira, 4 bilen 8 bin 316 talihli 80 lira 40 kuruş ve 3 bilen 154 bin 294 talihli de 12 lira 25 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde neler oldu? Kazandıran numaralar nelerdir? İşte o detaylar…



Sayısal Loto çekilişinde bu hafta kazandıran numaralar 39,6,24,12,27,9 olarak belirlendi. Sayısal Loto 90. hafta çekilişinde büyük ikramiye ise 4 milyon 500 bin TL olrak belirlendi.





Bu hafta yapılan çekilişte çıkan numaralar: 6-9-12-24-27-39





SAYISAL LOTO 23 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İstanbul Şişli’den 6 bilen 1 kişi 5.699.826,85 TL değerinde ikramiye kazandı. 5 bilen 142 kişi 6.268,00 TL, 4 bilen 8.316 kişi 80,40 TL, 3 bilen 154.294 kişi ise 12,25 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almak için hak kazanan talihlilerden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazana talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilemezse, ikramiye bir sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR NELERDİR?

1090. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinde en fazla çıkan ve talihlilere kazandıran numaralar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır.

Çekilişler sonucunda en az çıkan rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş için kupon doldurulurken kırmızı kalem kullanılmamalı ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde de kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Sayısal Loto’da katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.



SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

38 151 1052. Hafta

18 149 1058. Hafta

21 147 1055. Hafta

16 146 1056. Hafta

36 145 1058. Hafta

26 143 1055. Hafta

1 142 1012. Hafta

40 140 1058. Hafta

47 140 1057. Hafta

9 137 1052. Hafta

SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

-18 yaşından küçük kişilerin Sayısal Loto oyununa katılamazlar. İkramiye çıkması durumunda alamazlar.

-Doldurduğunuz kolonu eğer iptal edecekseniz, hemen altında bulunan İPTAL kutucuğunu işaretlemeniz gerekir aksi takdirde kolon geçerli sayılacaktır.

-Oynarken istediğiniz kadar kolon doldurabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

-Kolon üzerinde işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır.

-Biletinizi ısıdan korumanız gerekmektedir. Aksi takdirde yapısında bozulmaya sebep olabilir.

-Kolon üzerinde bulunan kutucukların dik şekilde işaretlenmesi gerekir.

-Kuponunuzun olması ikramiyeyi talep etme hakkını size vermez.

-Almış olduğunuz Milli Piyango biletinin arka yüzüne ad ve soyadınızı yazarak imzalamanız önerilir. -İkramiye kazanmanız durumunda biletin size ait olduğunu ispatlamak adına bu uygulama size yardımcı olacaktır. Ayrıca ikramiyesini almak için Milli Piyango İdaresine giden talihlilere de biletin arka yüzüne ad, soyad ve imzasını atması istenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.