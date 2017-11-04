Sayısal Loto çekilişi 4 Ekim sonuçları Milli Piyango Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Sayısal Loto 4 Ekim cumartesi çekilişi açıklandı mı sorusu bilet alanlar tarafından merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da şans oyunu tutkunlarına büyük bir heyecan yaşattı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları neticesinde 6 sayıyı da doğru tahmin eden bir kişi büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Birinci devrini gerçekleştiren Sayısal Loto’da; 5 bilen 216 talihli 3 bin 388 lira 30 kuruş, 4 bilen 8 bin 996 talihli 61 lira 30 kuruş ve 3 bilen 155 bin 230 talihli de 10 lira ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere, 2 milyon 835 bin 627 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. KDV olarak olarak kamuya 1 milyon 819 bin 643 lira 3 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 354 lira 80 kuruş aktarım yapıldı. İşte 4 Ekim 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar...



SAYISAL LOTO 28 EKİM SONUÇLARI



28 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın Sayısal sonuçlarına göre, 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.737.969,01 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 216 kişi 3.388,30 TL, 4 bilen 8.996 kişi 61,30 TL, 3 bilen 155.230 kişi 10,00 TL ikramiye kazandılar.



Sayısal Loto sonuçları cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından duyuruldu. 1,5 milyon TL’yi aşması beklenen büyük ikramiye ile ilgili detaylar da kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından duyuruldu. Ekim ayının son çekilişinde büyük ikramiye tutarı bir sonraki haftaya devretti.





SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



1095’inci hafta çekilişi düzenlenecek Sayısal Loto’da en fazla çıkan rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır.



Çekiliş sonucunda en az çıkan rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;



3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,



5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden,



6 bilenler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



İkramiye kazananlar, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğramış olan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi tarafından talihlilere ödenecek olan miktarlar, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişlerine, 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye ödenmez. Çekiliş kuponlarında işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Çekiliş için oynanan sayıların diğer çekilişlerde de geçerli olması için, çoklu çekiliş seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilemezse, bir sonraki haftaya devreder. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.







İKRAMİYELERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN NOTLAR



Çekiliş sonrasında biletlerine ikramiye isabet eden kişilerin kazandıkları tutarları alabilmeleri için dikkat edilmesi gereken kurallar kurum tarafından açıklandı. İşte, MPİ’nin ikramiyelerin ödenmesine ilişkin yaptığı o açıklama; İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.