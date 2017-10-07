Sayısal Loto çekilişi 7 Ekim sonuçları 2017 Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

7 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal Loto çekilişinde bugün bin 91’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 1 milyon 723 bin 461 lira 11 kuruş bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihliler için kazandıran rakamlar; 6, 9, 12, 24, 27 ve 39 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto sonucunda; 5 bilen 272 talihli 2 bin 668 lira 15 kuruş, 4 bilen 10 bin 332 talihli 53 lira 40 kuruş ve 3 bilen 159 bin 13 talihli de 9 lira 65 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Büyük ikramiye tutarı ise birinci devrini gerçekleştirmiş oldu.Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta kazandıran numaralar 39,6,24,12,27,9 olarak belirlenmişti. Sayısal Loto 1090. hafta çekilişinde büyük ikramiye ise 4 milyon 500 bin TL olrak belirlenmişti. Bu akşam gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaraları ve büyük ikrameyi tutarının ne kadar olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz...





Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte çıkan numaralar: 6-9-12-24-27-39 olarak açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 723 bin 461 lira 11 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, bin 90'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 272 kişi 2 bin 668 lira 15'er kuruş, 4 bilen 10 bin 332 kişi 53 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 159 bin 13 kişi 9 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 723 bin 461 lira 11 kuruş ikramiye devretti.







SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



1091. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto oyununda en çok çıkan ve talihlilere kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişlerde en az çıkan rakamlar da 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;



3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Çekiliş ile ikramiye kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyelerini ilgili yerden almalıdır. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de talihlilere ödeme işlemi gerçekleştirilmez.



SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

-18 yaşından küçük kişilerin Sayısal Loto oyununa katılamazlar. İkramiye çıkması durumunda alamazlar.

-Doldurduğunuz kolonu eğer iptal edecekseniz, hemen altında bulunan İPTAL kutucuğunu işaretlemeniz gerekir aksi takdirde kolon geçerli sayılacaktır.

-Oynarken istediğiniz kadar kolon doldurabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

-Kolon üzerinde işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır.

-Biletinizi ısıdan korumanız gerekmektedir. Aksi takdirde yapısında bozulmaya sebep olabilir.

-Kolon üzerinde bulunan kutucukların dik şekilde işaretlenmesi gerekir.

-Kuponunuzun olması ikramiyeyi talep etme hakkını size vermez.

-Almış olduğunuz Milli Piyango biletinin arka yüzüne ad ve soyadınızı yazarak imzalamanız önerilir. -İkramiye kazanmanız durumunda biletin size ait olduğunu ispatlamak adına bu uygulama size yardımcı olacaktır. Ayrıca ikramiyesini almak için Milli Piyango İdaresine giden talihlilere de biletin arka yüzüne ad, soyad ve imzasını atması istenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişleri her hafta Cumartesi günü, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir.Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş için kuponlarda işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan kolon iptal edilmek edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Doldurulan kolonların her biri ayrı ayrı ücretlendirilir. Çekilişlere katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.



Sayısal Loto çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder. İkramiye tutarı üç devir gerçekleştirdikten sonra dördüncü hafta da verilemezse, 5 bilen talihliler arasında paylaştırılır. İkramiye kazanan talihliler, kuponlarının arkasına ad ve soyadlarını yazarak imza atmalıdır. Yapılacak olan bu işlem, ikramiye kazanılması durumunda kanıt niteliği taşıyacaktır. Milli Piyango İdaresi geçen yıl en fazla satış hasılatını 1,7 milyar lira ile "sayısal oyunlar"dan sağladı. Milli Piyango İdaresi'nin kasasına "piyango" satışlarından 736 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 227 milyon lira girdi. Geçen yıl 66 milyon piyango bileti satılırken, 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 çekiliş düzenlendi. Bu çekilişlerde 413 milyon lira ikramiye dağıtıldı. Geçen yıl en çok Süper Loto'ya ilgi arttı. "Süper Loto"nun satış geliri geçen yıl yüzde 43,5 yükseldi.